Futsal (Ligue): Oreye trop endormi face à un ténor en D2B

Au retour des vestiaires, rebelote. L’arbitre a sifflé depuis une vingtaine de secondes que Derwael s’en va déjà chercher le ballon dans ses filets. Malgré un retour aux affaires en fin de match, les Orétois ne parviennent pas à accrocher le partage et paient leurs deux mauvaises entames de période. "C’est une défaite frustrante mais quand on prend des buts comme ceux que nous avons encaissés, il n’y a pas grand-chose à revendiquer, pestait Kremer. Mais ce résultat n’est pas mauvais non plus. Nous sommes parvenus à sortir notre épingle du jeu à de nombreuses reprises."

La bande à Vanderveck aura donc pris conscience de l’écart qu’il reste avec les équipes qui jouent la tête du championnat. "Si on veut gagner davantage de rencontres, nous devons travailler sur cette concentration mais j’ai tenu à féliciter mes joueurs pour leur caractère et leur capacité à garder la balle" souriait celui qui est dans le staff de Waremme sur prairie.

Les siens auront l’occasion de passer à un autre révélateur dès vendredi prochain. "Tintigny a déclaré viser la D1 donc ce sera un nouveau beau test. Il y a parfois un écart entre ambitions et résultats", glissait, non sans malice, le mentor d’Oreye.

OREYE : Derwael, Vanderveck, Klein, Luga, Impagnatello, Raia (4).