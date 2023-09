Avec enfin un groupe au complet, David Jeunehomme a su composer son noyau et dû faire des choix. "On a été très solide, note le T1 limontois. Notre saison débute aujourd’hui. Je retiens cependant qu’il y a trop de ratés. Ce sera à remédier."

Buts : Schoonbroed (2) et Bernard.

Fraiture Sports 8 - Couthuin B 1

Les Couthinois ont pris une sévère claque contre la bande à Baucamp. "Je ne saurais expliquer ce moment d’absence de la part de mes joueurs, commente Geoffrey Verlaine. On a tout simplement joué comme des juniors. Nous n’avons pas su répondre mentalement."

À Fraiture, on se félicite. "Avec mon banc de luxe, je ne peux qu’être fier de ce groupe, raconte le T1 fraiturois. On a joué cette rencontre à 200% et cela s’est ressenti."

Buts : Reclaire (4), Piedboeuf (2), Gaspard, Hintzen, Ruiz Izquierdo pour Fraiture Sports. Mattart pour Couthuin B.

Wasseiges B 0 - Faimes B 7

Après le non-déplacement à Marchin, les troupes de Jonathan Huens ont affronté un gros morceau de la sortie. "Ils n’ont rien à faire en quatrième provinciale, s’étonne le mentor wasseigeois. Je ne peux que leur dire bravo pour ce qu’ils montrent sur le terrain."

Raphaël Mathieu, le coach faimois, félicite ses joueurs. "Cela n’a été que dans un seul sens, annonce le T1 des Verts. Nous avons joué jusqu’au bout."

Buts : Loneux (3), Cimino, Sacré, Leroy, Tihon.

Marchin 6 - Modave 1

Modave n’a pas su suivre le rythme marchinois. "Cela allait beaucoup trop vite pour nous, explique Yannick Buron. C’est plus fort que nous et j’ai perdu la bataille tactique. Cette défaite pas dramatique."

À Marchin, on reconnaît avoir étouffé Modave. "On a été footballistiquement monstrueux, raconte Jean-François Nossin. C’est dommage pour le bête but encaissé, mais ça fait partie du jeu. Notre première période était grandiose."

Buts : Del Conte (3), Richet, Rumatowski, Pirlet pour Marchin. Theate pour Modave.

La Clavinoise B 0 - Racour 2

Une mi-temps partout entre ces deux formations. "C’est notre match le plus abouti, sourit Christophe Grilo. Mais on offre les buts, malheureusement."

Buts : Tintigner (0-2, 7e), Gysemberg (0-2, 32e).