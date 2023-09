C’est en fin de rencontre que tout s’est décidé malgré la domination xhorisienne. "On n’y arrivait pas franchement, explique Denis Philippart. La malchance du début de match s’est tournée positivement pour nous."

Buts: Philippart (1-1, 29e), Poti (1-2, 70e), Poti (2-3, 70e), Seleck (3-4, 90e), Cugnon (3-5, 93e).

Anthisnes 1 – Remouchamps 1

Ce score n’est pas si étonnant si l’on en croit les dires d’Alex Liebens. "On manque de lucidité et réalisme dans les derniers mètres. On aurait pu alourdir le score, mais cette équipe tient la route et nous a embêtés."

But: Bayonnet (1-0, 26e).

Oneux 1 – Ocquier 0

"On était clairement au-dessus d’eux, mais ils ont marqué et pas nous, raconte André Gaziaux. Le match nul était plus logique. Je n’ai cependant pas de regret. Nos opposants ont joué avec leurs armes.."

Hamoir B 1 – Tilff B 0

"Honnêtement, ils jouent bien au football, mais ne se créent pas d’occasion, analyse Michaël Jourdan. Notre attaquant profite d’une bête erreur et inscrit le but."

But: Dethier V. (1-0, 44e).

Fraiture Sports B 0 – Chevron 4

"Quatre buts, sur quatre erreurs individuelles de ma défense", Ghislain Deltour aurait préféré passer un meilleur dimanche. Avec beaucoup d’absents, les Fraiturois n’ont pas su lutter contre leur adversaire du jour.