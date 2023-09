Cette défaite est amère dans les rangs marchinois qui pensaient sans doute prendre les trois points. "Leur premier but est inscrit après seulement une minute de jeu, narre Olivier Candaten. Ils nous prennent à froid et on arrive à bien réagir. Mais comme souvent, on oublie de marquer. C’est dommage."

Buts: Lambotte (1-1, 25e), Angelicchio (2-1, 35e).

Gold Star B 5 – Momalle B 1

Après leur large victoire à Oleye B jeudi dernier, tout portait à croire que les Momallois allaient se défaire des Liégeois. Cependant, cela ne s’est pas passé comme prévu. Pris à la gorge peu après le quart d’heure de jeu, Ceccato réduit l’écart, mais pour une courte durée…

But: Ceccato (2-1, 35e).

Haneffe 4 – Oreye B 0

Encore une large victoire pour les Haneffois qui s’offrent Oreye B. "Je ne dis pas qu’on a rivalisé avec eux, mais on aurait pu être la première équipe à faire tomber leur défense, explique Fabrice Leurquin. Mais on ne met pas nos occasions, tout simplement."

Buts: Lecloux (1-0, 17e), Debens (2-0, 26e), Lapaix (3-0 et 4-0, 75e et 81e).

Jehay B 0 – Montegnée 2

"C’était un match de m****", les dires d’Antoine Thomas sont clairs. "Leur gardien les sauve également, raconte le T1 jehaytois. Le nôtre aussi, mais ce n’est quand même pas un match que l’on doit perdre."

Grâce-Hollogne 3 – Amay B 1

Les Amaytois auraient pu réaliser l’exploit de les battre. "On ne devait pas perdre aujourd’hui, souligne Steve Salentiny. Je suis fier du groupe qui réagit bien. On peut sans aucun doute garder la tête haute. Surtout quand on voit le niveau de notre première mi-temps."

But: Sprimont (1-1, 62e).

Engis 5 – Limont B 3

Grosse performance engissoise qui enfonce un peu plus les Limontois. "On aurait pu en mettre dix", note Éric Velghe.

Buts: Velghe (2), Nottet, Houbben et Denooz pour Engis. Marlière (2) et Jalet pour Limont B.