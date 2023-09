Football (P4A): Strée prend l’avantage sur Lensois B

À la recherche de leurs premiers points depuis le début de saison, Strée et Lensois se sont bataillés de bout en bout. Pêchant devant les cages de la série A depuis le début de saison, les équipes du jour se sont quittées sur le plus petit score possible. Les occasions n’ont pas manqué, mais comme les entraîneurs le soulignent depuis plusieurs semaines, les difficultés se ressentent une fois la possibillité de marquer présente.