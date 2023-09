Football - P3A: Vyle était l’enfer des Nandrinois

Et pourtant, Vyle-Tharoul a longtemps gaspillé en première période. Car après le but d’ouverture de Luca, parfaitement servi à la 11e par un Bonanno intenable, les Vylois ont longtemps joué avec leur bonheur. Ou plutôt, Mélon s’illustre entre les perches nandrinoises. Que ça soit Luca dans un premier temps, puis Lundula dans un second temps, en passant par Minutillo, les occasions se succèdent du côté visiteur, sans toutefois parvenir à tuer la rencontre. Et quand, à la demi-heure de jeu, une fausse queue de Pessotto atterrit sur la latte de Thewis, la réalité rattrape l’équipe de Pierre Genard quant à l’obligation de tuer la rencontre… Ce qui est réalisé à l’expérience quelques secondes avant la mi-temps. Luca, une nouvelle fois lancé dans l’axe, s’exporte légèrement sur la gauche, afin de croiser et tromper Mélon une seconde fois.

Là, le coup de massue est trop grand pour les jeunes Nandrinois. Outre la chaleur qui ralentit considérablement le rythme de la partie, les nombreuses absences font mal à l’équipe locale, qui voit Bonanno tripler la mise à l’heure de jeu, et Luca conclure une phase confuse à un petit quart d’heure de la fin. De quoi décourager Templiers-Nandrin B.

Petite anecdote sympathique tout de même: Romain Philippot, habituellement au goal, qui a dû monter pour dix grosses minutes de jeu, a finalement permis à son équipe de se créer sa première et seule occasion de la rencontre. Un bien triste bilan sur l’ensemble d’une rencontre.

Arbitre: Nicolas Leys.

Cartes jaunes : Henry, Bosly, Dethinne, Ozverdi, Bousfia.

Buts: Luca (0-1, 0-2, 11e et 45e), Bonanno (0-3, 60e), Luca (0-4, 76e).

TEMPLIERS/NANDRIN B: Mélon, Gagliardi, Bousfia, Questiaux, Bosly, Capodicasa, Ilkaya, Henry, Minne (62e Deltour), Moreau (64e Licata), Feller (78e Philippot).

VYLE-THAROUL : Thewis, Bertels, Meiresonne (46e Ozverdi), Bonanno, Luca, Minutillo (46e Dethinne), Tihon, Dauby (28e Lundula), Diallo (61e Martin), Perez, Pessotto.