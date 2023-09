Football (P2A): un séduisant Couthuin perd à Jehay

Douze minutes plus tôt, Frank Walo fait trois changements d’un coup dont Lokola que le coach positionne aux côtés de Di Miceli malheureux jusque-là. Et c’est Junior-le-terrible qui va faire sauter le verrou visiteur à dix minutes du terme d’une frappe sur laquelle, cette fois, Rigot ne peut rien faire. Vraiment dur pour les hommes de Manu Wilmet qui auraient mérité d’accrocher le point du 0-0 vu leur débauche d’énergie, leur bonne organisation, leur capacité à faire douter l’adversaire et à venir les titiller dans leurs seize mètres.

Di Miceli finira tout de même par planter un doublé profitant d’une position de hors-jeu sur le 2-0 et d’un gros relâchement des Couthinois à la 90. "Je ne m’attendais pas à être autant mis à contribution mais c’était un match piège et on s’en sort finalement bien avec, en ce qui me concerne, une première clean sheet qui me fait vraiment plaisir", dira Tom Surkijn. "Vu les occasions qu’on s’est procurées si j’ai Baillet je suis sûr que nous ne rentrons pas bredouilles", commentera Manu Wilmet avant d’ajouter: "Couthuin a fait jeu égal avec Jehay en essayant de jouer au foot et ça me plaît."

Arbitre: M. Marangon.

Carte jaune: Bertrand.

Buts : Lokola (1-0, 80e), Di Miceli (2-0, 85e et 3-0, 90e).

JEHAY : Surkijn, Melin (68e Thirion), Cortellini, Pizzinato, Di Miceli, Derenne (88e Vitoux), Pirotte (68e Leva), David, Mailleux (68e Lokola), Volont, Bodart.

COUTHUIN : Rigot, Bertrand, Grooters, Carlozzi, Mattart (68e Bellarosa 74e Etoundi), Delgombe, Pinchart, Jansen, Fourneau, Melingui (70e Herbillon), Ciatto (81e Lardau).