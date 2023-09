Football (D3ACFF): l’Union Hutoise crucifie Elsaute à 10 et garde son maximum

Le tempo est rapide en reconversion offensive et posé lorsque la construction s’impose. L’action qui suit en est la preuve même: Timmermans trouve Messaoudi qui lance Guilmi. François est sur ses gardes et parvient à repousser le cuir. Vancoppenolle ajoute de sa superbe: toujours sur François.

Elsaute joue avec ses armes et est tout sauf ridicule. Campo en est la preuve vivante, mais Crahay reste attentif. Peu de temps après cette phase, François sort sur Timmermans qui tombe dans le rectangle. La sanction est immédiate et le gardien elsautois est invité à se diriger vers son vestiaire. Une décision dure de la part du corps arbitral mais dont Messaoudi met à profit et transforme le penalty (2-0). Si tout le monde imagine une sentence sévère, Piette perce à nouveau sur le flanc et Dohogne surgit pour réduire l’écart (2-1).

La seconde période, malgré l’esprit valeureux elsautois, est à l’avantage des locaux qui enchaînent les bonnes prises de décisions pour creuser l’écart. D’abord via Timmermans qui suit la frappe de Vancoppenolle qui heurte le piquet (3-1). Puis par Humblet, à la réception d’un corner botté par Messaoudi (4-1). L’enjeu est clos, mais les deux équipes continuent à se démarquer. Kabeya, toujours dans les bons coups, propulse d’une tête la balle qui finit au fond (5-1). Malgré leur infériorité numérique, les Verts gagnent des ballons intéressants où Diané se voit récompenser par sa bonne montée au jeu (5-2). Ce dernier reçoit encore la possibilité de sauver l’honneur elsautois, malheureusement son tir rencontre le poteau de Bairamjan, entré plus tôt pour Crahay.

Arbitres : Mehdi Britel.

Carte rouge: François (40e, directe).

Carte jaune: Campo, Mazouze.

Buts : Kabeya (1-0, 8e), Messaoudi (2-0, 42e), Dohogne (2-1, 45e), Timmermans (3-1, 54e), Humblet (4-1, 59e), Kabeya (5-1, 62e), Diané (5-2, 74e).

UNION HUTOISE : Crahay (73e Bairamjan), Bartholomé, Espeel (73e Baillet), Humblet, Vancoppenolle, Barry (65e Verboom), Hubeaux, Messaoudi (73e Pianetti), Timmermans, Guilmi, Kabeya.

ELSAUTE : François, Rogister, Counet, Dirix, Dohogne, Deville, Schenk (67e Diané), Piette (67e Lefort), Manchigov, Campo, Lecloux.