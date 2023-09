Football - D3 ACFF B: Battu 0-2 par Richelle, Wanze/Bas-Oha manque encore de maturité pour cette série

Un constat quelque peu grossier, mais qui s’est, sur certaines phases, clairement fait ressentir. Comme quand, après seulement cinq minutes de jeu, Moureaux voit sa passe en retrait vers Henrotte trop courte et être interceptée par Marthus. Heureusement, Pessotto et Wagemans viennent gêner conjointement Boulton qui n’avait plus qu’à conclure.

Un avertissement qui n’a pas de quoi réveiller les locaux. On joue à peine depuis dix minutes quand Lanckohr et Leroy profitent de bien trop de libertés sur la droite avant que le ballon ne revienne à Thys. Le capitaine des visiteurs prend tout son temps pour armer une splendide frappe du gauche qui termine sa course dans la lucarne de Henrotte (0-1).

Henrotte a sauvé les meubles

Le gardien local sera encore mis à contribution juste avant le quart d’heure au moment de détourner un envoi puissant de Meys. Il n’en fallait pas plus pour, enfin, réveiller les hommes de Jean-Yves Mercenier et Neerdael, lancé par Moulin, hérite d’une possibilité cinq étoiles, annihilée par un retour de la doublette Custinne-Halleux. Plus les minutes passent et plus Wanze/Bas-Oha est bien dans ses baskets. Il s’en faut d’ailleurs de peu pour que Neerdael et Adam ne rétablissent l’égalité, à la suite d’un beau débordement de Chabot, mais ils sont contrés in extremis. C’est donc sur ce score de 0-1 que les deux équipes rentrent aux vestiaires pour se désaltérer.

Une pause d’un quart d’heure qui semble avoir fait encore plus de bien aux Bleus qu’aux Blancs. Et suite à une déviation de Bisconti, Beaujean perce la défense richelloise sur trente mètres… avant de buter sur la belle sortie de Rausin. Cinq minutes plus tard, le portier visiteur doit de nouveau s’employer sur une frappe vicieuse de Chabot au premier poteau. Honay y va ensuite de sa bicyclette sur corner, mais ça frôle l’équerre.

Une exclusion dont ne profite pas Wanze/Bas-Oha

Le temps fort de Wanze/Bas-Oha est passé… et les hommes de Jean-Yves Mercenier n’en ont pas profité. Car ils vont retomber dans leurs travers et multiplier les erreurs. à commencer par Beaujean, qui se loupe sur un long ballon, mais Sylla voit sa frappe surpuissante déviée par Henrotte en corner. Sur celui-ci, Thys est tout près de s’offrir un doublé, mais il ne cadre pas sa tête.

On pense alors que l’exclusion de Boulton, pour une deuxième jaune, va profiter aux locaux, qui passent d’ailleurs en 3-5-2, mais ils vont buter sur un bloc plus compact que jamais dressé. Et à la suite d’un coup franc subtilement joué, Leroy centre pour Thomas dont le contrôle surprend tout le monde. Sa frappe est tout autant superbe, Henrotte est battu (0-2).

Le suspense est définitivement tué et Wanze/Bas-Oha voit son compteur encore bloqué à une seule unité. Pour avancer, il faudra gommer toutes ses petites erreurs qui, en P1, pouvaient passer. Mais pas face à une formation comme Richelle.

Arbitre: Simon Somville, assisté de Jurgen Meyvisch et Chasan Bektemirov.

Cartes jaunes: Meys, Moureaux, Boulton, Pezzin, Honay, Mercenier.

Carte rouge: Boulton (63e, 2e jaune).

Buts: Thys (0-1, 10e), Thomas (0-2, 76e).

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Honay, Moureaux, Pessotto (46e Beaujean), Wagemans, Rasquin, Moulin, Chabot (64e Bertrand), Bisconti, Adam (81e Goosse), Neerdael.

RICHELLE: Rausin, Leroy, Turco, Halleux, Pezzin, Thys (89e Reuter), Custinne, Boulton, Lanckhor (64e Merola), Meys (46e Thomas), Marthus (59e Sylla).