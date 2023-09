Football (D2 ACFF): Stockay gagne et "Jette" sa saison sur les rails

À part ça, il faut bien avouer qu’il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a bien une frappe de Stockay déviée à même la ligne. Stockay a clairement le monopole du cuir et accapare le camp bruxellois sans se créer de grandes occasions. Le plan de Jette, bien regroupé devant son but avec un double-rideau, fonctionne à merveille. Il faut ainsi un exploit individuel de Bakija pour déverrouiller le score et lancer définitivement le match. Rien de plus dans cette première période bien fade, il faut le dire.

La seconde période est un peu moins à sens unique avec des occasions essentiellement stockalies mais Jette, en fin de rencontre, sort un peu du bois. Sur coup franc, Bakija, à la frappe décidément redoutable, place un coup franc au-dessus du but. Un coup franc que tout le monde voit filer dans le but. On sent que le deuxième but de Stockay tuerait tout suspense dans ce match tant Jette semble incapable de se créer une vraie occasion.

Et c’est d’ailleurs ce que tout le monde pense arriver quand Dachelet, suite à un corner, place une tête juste à côté alors qu’on pensait qu’elle allait filer au fond. Dommage car sur un contre, on ne sait jamais ce qui peut arriver, comme on le sait, dans un match de foot. Heureusement pour Stockay, ce scénario-là n’aura jamais lieu. Et dans les dernières minutes, l’homme du match du côté de Stockay sort encore du bois. Une frappe au petit rectangle de Labrahimi est interceptée par le portier bruxellois mais l’ex ailier de Namur est à la réception et termine le travail pour s’offrir un doublé et ses deux premiers buts cette saison.

En fin de match, Stockay desserre un peu les liens et permet à Jette de revenir quelque peu dans le coup malgré une frappe Sangare qui oblige le gardien jettois. Mais sur une tête puis une autre, Jette chatouille quelque peu Alfieri sans cependant marquer. La victoire de Stockay, la première cette saison, est méritée et logique. La saison peut commencer.

Arbitre: Éric Vahé Mathieu.

Carte jaune : Diafa.

Buts: Bakija (1 et 2-0 30e et 80e).

STOCKAY: Alfieri, Dachelet, Niankou, Y. Boumediane (73e Caufriez), Bernier (90e O. Boumediane), Jurdan, Pannier (79e Sangare), Ronvaux, Basha (61e Labrahimi), Bakija, Sternon.

JETTE: Suederick, Ade, Nsingi, Camara, Nzayadiambu, Bernadina (63e Scarantino), El Ghraichi (46e Diafa), Njouokep, Millet (59e Gueye), Kouame, Massa.