En maîtrise, Haneffe s’offre le derby contre Haneffe en R2: "On l'a fait pour David Georgery"

Face à Waremme, pour ce qui constitue le seul derby dans cette Régionale 2, les Haneffois n’ont jamais paniqué. Si ce n’est durant les trois premières minutes (0-4), les hommes de Jérémy Prinsen ont toujours été devant au marquoir. Bien aidé par la maladresse des Wawas à distance, Haneffe prend l’avantage à la fin du premier quart (14-11) avant d’enclencher la vitesse supérieure. Gonda, auteur d’une grosse prestation, fait parler son talent à plusieurs reprises. A la pause, les locaux mènent de neuf unités (34-25).

Dans les cordes, Waremme va pourtant mettre la pression sur Haneffe avec une belle entame de troisième quart-temps. Une bombe de Rappe un panier d’Alex Germay ainsi qu’une nouvelle bombe de G. Ceulers : les visiteurs retrouvent des couleurs et reviennent rapidement à moins 3. Pourtant, Haneffe en maîtrise, gère son avance. L’expérience de Tassin et la hargne de Bastien Ewbank permettent aux locaux d’augmenter leur viatique petit à petit. "On savait qu’après la pause, Waremme allait revenir le couteau entre les dents. Nos entames du premier et du troisième quart-temps ne sont pas bonnes mais nous avons su gérer nos moments forts, explique Jérémy Prinsen.

Menés de six unités avant l’entame du dernier quart, les Wawas manquent de réussite au périmètre. "On est encore en apprentissage, commente Maxime Gaudoux. Il faisait très chaud mais ce n’est pas une excuse. A un moment donné nous devons être capables de nous affirmer dans tous les domaines de notre jeu."

En fin de match, Waremme grappille (encore) quelques unités mais c’est bien Haneffe qui l’emporte logiquement. "On aurait aimé gagner avec davantage de points, sourit le coach haneffois. Je ne vais pas faire la fine bouche mais quand tu mènes de plus dix, tu dois conserver ton avantage."

"On l’a fait pour David"

Tous les regards étaient forcément tournés vers David Georgery, passé par Waremme la saison dernière, avant de revenir à Haneffe.

"Avec ses déclarations dans vos colonnes samedi, David avait beaucoup de pression sur les épaules mais il a assumé comme un grand. On avait à cœur de gagner pour lui et j’en suis très heureux", ponctue Jérémy Prinsen, qui ne pouvait pas rêver mieux comme entame de championnat.

HANEFFE : Berger 12, Royen 10, Tassin 8, Georgery 9, Ewbank 9, Gonda 20, D’Alessandro 0, Tshikala 4.

WAREMME : Rappe 15, G. Ceulers 16, S. Germay 12, Parent 2, Bellem 3, Deville 5, D. Ceulers 2, Boscic 3, A. Germay 2, Bastin 0, Corvers 8.

QT : 14-11, 20-11, 18-21, 20-22