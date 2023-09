"Tout le monde m’a un peu oublié": les confidences de Youssef Guilmi avant Union Hutoise - Elsaute

C’est évidemment toute l’Union Hutoise qui se frotte les mains d’avoir

"récupéré" un attaquant sur le retour. "Cette saison, on doit aller chercher le titre et inutile de parler de Top 5, rigole l’intéressé. Ce sera compliqué car tout le monde veut notre peau. À Longlier la semaine dernière, ce n’était pas fameux. Les gens pensent que la D3 c’est facile. Certes, il y a une différence avec la D2 ACFF mais le championnat reste relevé."

Après avoir signé deux beaux succès face à Richelle et Longlier, l’Union Hutoise s’apprête à défier Elsaute, récent champion en P1 liégeoise. Une formation qui n’a toujours pas marqué ni encaissé de but. "Autant dire que ce sera compliqué, poursuit Youssef. La saison dernière avec Hamoir, nous avions affronté Elsaute en amical et je peux vous assurer qu’il faudra se méfier. Pour l’instant, tous les éléments tournent en notre faveur. Sans doute parce que l’équipe a la chance d’avoir plusieurs joueurs ayant joué beaucoup plus haut."

À l’heure actuelle, les Hutois semblent avoir retrouvé de la stabilité. Et c’est tant mieux pour notre football huy-waremmien.

Arbitre : Medhi Britel.

UNION HUTOISE : seul Massa est blessé.