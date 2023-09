Passé par Waremme, David Georgery (Haneffe) se confie avant le derby: "Démontrer au staff de Waremme qu'il aurait dû me faire confiance"

Et si un derby demeure une rencontre particulière, ce Haneffe – Waremme sera encore plus important pour un joueur: David Georgery. "Je suis vraiment chaud à l’idée de jouer ce match, nous confiait d’ailleurs, d’entrée de jeu, le meneur de 19 ans revenu à Haneffe après une expérience d’un an, ratée chez les Wawas. J’avais décidé de quitter l’effectif R2 de Haneffe pour tenter de progresser et de recevoir ma chance au sein de la P1 de Waremme. Malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées, je n’ai même pas terminé la saison. Par contre, Haneffe m’a recontacté assez tôt dans l’année et j’ai commencé à aller m’entraîner avec eux pour préparer cette saison."

Étudiant en sciences de la motricité de Liège, le Faimois a donc clairement envie d’impacter ce derby.

"Oui, j’ai envie de me montrer et, surtout, de démontrer au staff de Waremme qu’il aurait dû me faire confiance et me conserver. J’ai envie de tout donner pour permettre à mon équipe de prendre le dessus et de rester invaincus dans cette saison qui a parfaitement commencé pour nous. Depuis les entraînements de l’an dernier, j’apprends énormément de choses avec le coach Prinsen. I l crie énormément mais explique tout autant pour nous faire progresser, comprendre sa philosophie de jeu et là où on peut apporter un plus. Même si l’équipa été changée, de manière surprenante, on a rapidement trouvé un équilibre, les joueurs se trouvent déjà fort bien sur le terrain et l’ambiance est excellente."

Assurément un point positif dans cette saison pour laquelle on a longtemps eu des craintes au niveau des Templiers. Un endroit où le meneur de jeu se sent bien après avoir déjà pas mal bougé. "J’ai débuté à Amay puis le club a arrêté. Avec toute mon équipe, je suis donc parti à La Villersoise pour plusieurs saisons. Le club de Haneffe est alors venu me chercher pour me proposer de jouer en jeunes AWBB. Rapidement, j’ai eu l’occasion de m’entraîner puis de jouer avec les équipes adultes. Je ne sais pas si le fait de partir a été une erreur mais j’ai été content de voir le club revenir vers moi pour cette nouvelle aventure", commente l’intéressé.

Avec Gonda à la mène, David monte clairement en puissance et sera assurément à suivre dans un derby qui pourrait rapidement basculer. En effet, si les deux équipes ont clairement réussi leur début de saison grâce à l’organisation et la cohérence de leur défense, la réussite pourrait vite faire tourner le derby, forçant un des deux effectifs à sortir de sa zone de confort pour recoller.