Lorenzo Dago, l’assurance tous risques à Verlaine: "Je n'ai jamais regretté mon transfert"

À 24 ans, Lorenzo Dago, arrivé en 2019 chez les Taureaux sur la pointe des pieds, n’a cessé de monter en puissance. Pour preuve : la saison dernière, le défenseur a disputé 2828 minutes de jeu. Une régularité à toute épreuve qui ne surprend pas le principal intéressé.

"Depuis que je suis arrivé dans le club, je me sens bien. Il n’y a pas un jour où j’ai regretté mon transfert. Tout est mis en oeuvre pour qu’on progresse. Cette année encore davantage avec des joueurs d’expérience. Je sais ce que j’ai à faire et j’essaye de donner à chaque fois le maximum", précise le défenseur.

"Aucune pression"

Sur papier, ce Verlaine a de quoi nourrir de belles ambitions. "Ce ne serait pas une catastrophe si on ne se retrouve pas dans le Top 5 en fin de saison. Même si le club s’est professionnalisé il y a peu, je ne ressens aucune pression. Peut-être que celle-ci va arriver en fin de championnat mais pour l’instant, on fait simplement notre job." Et de bien belle manière puisque les Hesbignons restent sur un joli 6/6. "La victoire de la semaine dernière (NDLR: contre le Stade Verviétois) fut excellente, bien plus que face à Jette. On a prouvé que nous formions un vrai groupe", précise Lorenzo.

Face à Rebecq, la tâche des Verlainois s’annonce pourtant bien plus compliquée qu’il n’y paraît. Les Brabançons ne réussissent pas vraiment aux Verts. "Depuis que je suis à Verlaine, je ne pense pas avoir déjà gagné contre eux, poursuit l’intéressé. La saison dernière, c’était d’ailleurs l’équipe qui m’avait le plus impressionné lors du premier tour. C’est du solide à tous les niveaux et il faudra se montrer costaud."

En cas de victoire, Verlaine poursuivrait sa belle moisson de victoires. "Mais attention de ne pas tomber dans l’euphorie. La saison dernière aussi, nous avions très bien débuté", prévient Lorenzo Dago, décidément aussi à l’aise sur le terrain qu’à l’interview.

Arbitre : Franck Tanko.

VERLAINE : Ramadani et Reciputi sont blessés, le reste du noyau est disponible.