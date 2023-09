La foule était présente pour les 30 ans du Hesby Rugby Huy: "Cela vient récompenser notre travail"

Pour l’occasion, le Standard et Visé s’étaient déplacés afin de faire un match amical dans chaque catégorie de jeunes (U14, U16 et U18). Mais pourquoi le club mosan a choisi de fêter l’événement à cette date, alors que la bonne se situe deux mois plus tôt ? "C’était stratégique en vue de la Coupe du monde qui commence, rigole Blaise Delhauteur. Nous voulions marquer le coup car on espère encore attirer des joueurs. Il nous en faudrait dix de plus par catégorie pour pouvoir être en autonomie, mais on sait que la Coupe du monde va pouvoir peut-être nous en ramener. "

Car ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’en l’espace de douze mois, le club a pratiquement doublé de volume en termes de membres (de 110 à pratiquement 200). D’ailleurs le Hesby Rugby Huy s’apprête à rentrer un dossier pour s’agrandir avec, éventuellement, un troisième terrain. Tout cela, suite au bon travail effectué comme le précise Alexandre Flasschoen, le responsable sportif hutois. "Nous avons fait énormément d’initiations ces derniers temps. Par exemple, nous sommes allés dans quinze écoles voir plus de 1200 enfants. Cela demande évidemment beaucoup d’efforts mais quand on voit les résultats, on ne demande qu’à continuer. "

D’ailleurs, les différents staffs ont doublé de volume et les entraîneurs sont désormais tous diplômés. La preuve que la trentaine va sans doute offrir de beaux moments pour un club qui semble se développer à une vitesse aussi importante qu’un ailier lancé ballon en main.