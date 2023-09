Huy (P1) sans pression à Grâce-Hollogne: "Nous n'aurons rien à perdre"

Le bon moment donc pour se rendre dans cette salle qui sera sans doute peu accueillante tout au long de l’année car en plus des Bollaers et autre Blanchy, le recrutement de l’été effectué par les Liégeois a été important. "On sait qu’on va croiser la route d’une très grosse équipe, mais nous n’aurons rien à perdre, soulignait un Nicolas Danze qui a assuré l’entraînement de ce jeudi, Steve Jovenau étant grippé. Nous avons continué à travailler sur notre jeu pour peaufiner les automatismes et faire progresser notre lecture du jeu. Je pense vraiment que notre groupe a la possibilité de vivre une belle saison et de proposer du beau basket Entre l’expérience et la jeunesse, avec un talent individuel présent mais aussi des valeurs collectives, il y a vraiment de quoi faire de belles choses. Des joueurs montent en puissance et le potentiel de l’équipe est loin d’être atteint. À nous de continuer à travailler pour aller de l’avant et capitaliser sur la confiance qui est actuellement présente."

De quoi éviter toute pression même si, niveau effectif, le groupe ne sera pas complet. D’ailleurs, Nicolas Danze ne sera pas de la partie. "J’ai toujours un oedème à la cheville qui devrait encore me tenir une semaine loin des terrains. J’aimerais revenir pour le match de coupe mais nous ne prendrons pas de risque" dit-il. Car la saison est encore longue et tous les joueurs de l’Union Huy y auront un rôle à jouer.

Le camp local ne sera pas non plus complet, Mossay (ex-Waremme) devra faire l’impasse d’autant qu’il a été papa la semaine dernière alors que Wery sera aussi sur la touche. De quoi peut-être équilibrer les débats même si, clairement, il faudra une défense de feu pour tenir la comparaison. "On a revu, mardi, toutes les consignes défensives pour que tout le monde joue de la même manière", dévoilait le coach intérimaire qui pourrait être à la tête de l’équipe selon l’état de santé du mentor hutois.