Football - P4A: Strée B et Lensois B à la recherche de leurs premiers points

Si la saison a commencé le dimanche 13 août, deux équipes semblent s’être perdues en chemin. Petites sœurs de troisièmes provinciales, Strée B et Lensois B n’ont toujours pas lancé leur championnat. Serait-ce donc l’occasion idéale pour le faire ? "J’espère vraiment, souhaite Michaël Tombal, mentor des Patronnés. C’est décevant de débuter la saison d’une telle manière. Malheureusement, il nous faut trop d’occasions pour marquer un but, c’est un gros problème… D’autant que ce dimanche, je n’aurai pas la chance de pouvoir compter sur mes avants, quasiment tous absents… Mais on ne veut pas être l’oiseau pour le chat, c’est certain ! "