Football - P3A: Vyle-Tharoul ne demande qu’à confirmer sur le synthétique de Templiers-Nandrin B

Vyle-Tharoul, ou le contraste entre proposer du beau jeu et ne pas ramener des points. Cette phrase résume parfaitement le début de saison des Verts. Si l’équipe de Pierre Genard s’est souvent montrée à son aise, le réalisme lui aura été fatal lors des trois premières rencontres. Mais la victoire 7-0 face à Warnant B a sans doute lancé la saison des Condrusiens. Dès lors, il faudra confirmer face à Templiers-Nandrin B, une équipe a priori jouable sur papier. Mais attention, les jeunes Nandrinois progressent au fil des semaines et ne sont désormais plus l’oiseau pour le chat des deux premières rencontres. "Notre bilan est contrasté, souligne Pierre Genard, qui avoue ne pas bien connaître son adversaire. Je pense que mon groupe dispose d’assez de qualités que pour ne pas devoir obligatoirement m’adapter à l’équipe adverse. Sans fanfaronner, nous devons avoir les solutions en interne. "