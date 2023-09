Football (P2A) - Couthuin attend un déclic à Jehay: "On se doutait que ce ne serait pas facile mais on espérait tout de même mieux"

Qu’est ce qui cloche alors ? "Je pense que nous avons peur de mal faire. Et pour nous libérer, nous avons besoin d’un match référence, d’un déclic. En semaine, nous sommes capables de bien prester. Jehay, nous l’avons d’ailleurs battu en Coupe Hesbaye-Condroz. Chez nous, certes, et dans un contexte plus amical, mais la qualité du jeu proposé était rassurante. Il faut maintenant confirmer ça en championnat, annonce l’emblématique milieu de terrain qui s’attend à une rude opposition rue Saule Gaillard. Jehay, c’est une équipe de routiniers, un groupe costaud capable de se sublimer comme il l’a fait face à Thisnes. Il faudra faire bloc et trouver la solution pour compenser la suspension de Baillet qui a inscrit deux de nos trois buts actuels."

Si Couthuin est en quête de points urgents, Jehay cherchera à se racheter après son revers indiscutable à Templiers. "Chez nous, où nous avons gagné nos deux premiers matchs, on ne peut pas se louper même si Couthuin ne sera pas un oiseau pour le chat, assène Loïc Pirotte (36 ans) qui commence à retrouver de bonnes sensations après une année à Braives marquée par des blessures et une éviction lorsque Yannick Pauletti est arrivé. J’ai mis toutes les chances de mon côté en faisant appel à un coach personnel avant la reprise des entraînements et, pour l’instant, ça ne se passe pas trop mal même si j’estime n’être qu’à 60 ou 70% de ma forme optimale. Mon dernier but ? Il doit dater d’avant la dernière trêve hivernale mais je ne me focalise pas là-dessus. Ce qui compte, c’est de pouvoir éviter les pépins physiques et de continuer à accumuler du temps de jeu."