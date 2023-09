Football - P1: Hannut - Geer ou un vrai duel d'hommes entre Marco Crotteux et Laurent Père

Marco, Laurent, ce match, vous l’attendiez avec une impatience particulière ?

Marco Crotteux: Honnêtement, oui, car c’est le seul vrai derby de la saison. Et puis, dans le camp d’en face, on va retrouver plusieurs anciens de Hannut.

Laurent Père: C’est vrai, il y aura du monde, ce sera chouette. D’autant que je vais revoir des gens avec qui je m’entendais bien.

Comment jugez-vous le début de saison de votre équipe ?

M.C.: Cela va dépendre du résultat de samedi. Si on gagne, il sera positif. Dans le cas contraire, ce sera plutôt négatif. Car, pour l’instant, nous avons la moyenne. On s’attendait certes à mieux mais au vu des changements dans le noyau, c’est loin d’être négatif.

L.P.: Notre bilan est bon même si on s’attendait aussi à mieux. Après, au niveau de l’ambiance, je ne suis surpris, cela tourne bien.

Que pensez-vous de votre adversaire de ce samedi ?

M.C.: Déjà l’année passée, Geer avait une très belle équipe. Ils se sont renforcés avec des titulaires de Hannut et quelques gars qui viennent de plus haut. Pour moi, franchement, c’est le grand favori de cette saison.

L.P. : Hannut a fait quelques beaux transferts avec, dans chaque ligne, un gars d’expérience. Cette équipe n’a rien à envier au Hannut de l’année passée.

Votre relation est passée de coach-joueur à adversaires en quelques semaines. Cela va-t-il rajouter un peu de piment à vos duels ?

M.C. : Disons que là où je faisais attention à lui la saison dernière, je ne devrai pas me retenir ce samedi (rires). Mais c’est toujours gai de jouer contre des copains. Sur le terrain, on ne sera plus copains, mais on sait faire la part des choses même si nous sommes un peu nerveux tous les deux. Mais qu’il ne commence pas avec ses feintes de frappe car ça va m’énerver (rires).

L.P. : J’espère qu’il va laisser mes chevilles tranquilles (rires). Car c’est un gars avec qui un peu aller à la guerre et c’était un excellent coach. C’est quelqu’un de très inspirant.

Dilemme: vous avez plus de chances de marquer tous les deux ou de prendre une carte tous les deux ?

M.C. : Moi, je peux marquer, mais pas lui. Donc, on va dire une carte (rires).

L.P. : Une carte, c’est certain.

Votre prono pour cette rencontre ?

M.C. : 2-0 avec un doublé de Tom Louis.

L.P. : Je vais dire 0-1, but de Julin ou de Pasteels.