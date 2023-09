Football (P1): Eric Thirion n'est plus le coach de Fize

Fize n’a plus de coach. Enfin, si, un entraîneur intérimaire en la personne de Jean-Guy Eyckmans, le T2 d’Éric Thirion. Car ce dernier, après seulement quatre matchs de championnat, a décidé de jeter le gant en début de semaine. "Il m’a envoyé un message lundi en disant qu’il était touché moralement, explique le directeur sportif du club, qui est également son ami proche. On ne s’est pas vu mardi et, jeudi matin, il m’a indiqué qu’il ne viendrait pas à l’entraînement car il ne dort plus et a une boule au ventre. J’ai essayé de le convaincre car c’est mon ami et c’est moi qui l’ai amené. Ses compétences ne sont pas du tout remises en cause car il s’investit à 200%. Mais il n’a pas de retour sur investissement…"