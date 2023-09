Football - D3 ACFF B: L’axe pour Alexis Pessotto, une solution pour WBO ?

Malgré les deux buts encaissés face à Seraing B, le défenseur de trente pense s’en être bien sorti. Et ce, à un poste de défenseur central qui n’est pas forcément le sien. "Je n’y ai joué que sept ou huit matchs la saison dernière et une demi-saison à Braives, se rappelle Alexis Pessotto. Mais, lors des amicaux de présaison, j’ai plus évolué dans l’axe. J’aime encore bien évoluer à gauche, mon poste depuis des années mais, avec l’âge (NDLR: il a trente ans), je me sens plus important dans l’axe. "

Et intégrer le jumeau de Guillaume permet aussi de rajouter une bonne dose d’expérience à une défense qui affiche une moyenne d’âge d’à peine plus de 21 ans en comptant Honay, Moureaux et Wagemans. Une donnée qui n’est pas à négliger quand on connaît les exigences d’une série où les Mosans courent après leur premier succès. "On doit encore apprendre certaines choses en D3, le jeu y est différent. Mais les qualités, je pense qu’on les a, martèle Alexis Pessotto. Il ne faut pas oublier qu’on n’a pas encore joué à domicile, sur un terrain qui nous correspond. On peut faire quelque chose contre Richelle. "

Connaissant le pedigree des Liégeois, une unité ne serait déjà pas une mauvaise chose. Et pourquoi pas trois ?

Arbitre: Simon Somville, assisté de Jurgen Meyvisch et Chasan Bektemirov.

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Beaujean, Honay, Moureaux, Pessotto, Wagemans, Adam, Denorme, Goosse, Moulin, Rasquin, Bertrand, Bisconti, Chabot, Neerdael. Gilson et Ziemons vont en P3 Mottet (genou) et Carraro (cheville) sont blessés.