Football (D2 ACFF): Warnant se verrait bien afficher un beau 6/9 dimanche soir

Warnant s’est rassuré avec ce succès face à Hamoir. Mais de là à rassurer totalement le Jas… "Oui mais je ne suis pas encore rassuré, confie-t-il. Il y a des tas de domaines dans lesquels on n’est pas assez performant. On a une vraie marge de progression, c’est clair, mais on doit encore bosser pour arriver à un bon niveau. Or, comme la série est beaucoup plus forte que la saison passée, il nous faudra prendre des points assez vite pour assurer notre maintien au plus vite avant de penser à autre chose. Bref, on doit aller à Binche en étant sérieux même si, en l’état actuel, il n’y a rien de mal fait du tout. On est dans la bonne courbe, je pense… "

Arbitre: Fabio Fernandes Barros.

WARNANT: Biscotti (entorse) est blessé. Le reste du noyau est disponible.