Football (D2 ACFF): Stockay veut lancer sa saison face à Jette

Face à une équipe qui, sur papier, semble jouable. "J’ai vu cette équipe en action à Verlaine et elle a des qualités, assure le coach stockali. Mais, sauf respect, on ne doit pas chercher d’excuse et gagner. Si on ne gagne pas ce genre de matchs, alors, on ne doit pas monter sur un terrain de football. Il faut l’emporter, point…"

Jette, pas une inconnue

Pas de vent de panique cependant à Stockay. À l’image de Quentin Ronvaux. Le médian stockali, qui est une valeur sûre de son équipe, espère voir son équipe décoller à l’occasion de la venue de Jette. "Je me souviens de cette équipe lors de la saison passée, avance-t-il. Elle avait des qualités mais on avait su émerger. Là, je pense qu’on est plus fort que la saison passée. Mais, l’air de rien, il y a pas mal de nouveaux joueurs. Il faut donc le temps que tous s’adaptent au nouveau système du coach. La saison passée aussi, cela avait pris un petit peu de temps. Mais c’est venu et on avait finalement signé une belle campagne. Ce sera pareil cette saison avec des transferts bien ciblés. Il faut encore qu’on ajuste un peu les choses sur le plan offensif mais encore une fois, je suis confiant. Cela va se mettre en place… On a une belle marge de progression. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ce groupe qui a des qualités. On va connaître une belle saison, certain…"

Arbitre: Éric Mathieu Vahé.

STOCKAY: Senakuku (malade) est incertain. Rayane est revenu à l’entraînement mais est encore trop juste. Kitoko, Boulenger, Kotcharov, Saidi et Bosseko restent indisponibles.