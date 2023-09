Basket-ball (P1): Wanze a résisté mais est vaincu

En prenant la direction de la salle de Jupille et ses conditions de jeu si difficiles, les promus savaient leur tâche très compliquée. En effet, les Brasseurs alignent une équipe expérimentée et déjà bien en place. Pourtant, ce sont les troupes de Tom Content qui étaient d’abord en démonstration avec une défense bien en place et deux bombes de de Liamchine pour faire 8-14.