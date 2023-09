Basket-ball (P1): les Hannutois ont implosé face à l’Union Liège

En effet, alors que Lambert recevait une antisportive rapidement Bisschop claquaient 9 points en quelques minutes alors que les visiteurs ne rentraient plus rien après la sortie de Schauwers pour deux fautes: 14-8. Mais, après une technique à Bielen, la suite était plus complexe offensivement alors que les visiteurs enchaînaient trois bombes pour virer à 28-34. Malgré les efforts d’Hubert, impossible d’arrêter l’envol des coéquipiers de Berger qui viraient à 32-41.

Et comme la reprise débutait avec un 0-7, la 2e période allait être à sens unique alors que Malaise fait exploser, à lui seul, la défense locale. Seul Bisschop et un peu Lambert arrivaient à encore faire avancer le marquoir des Verts. Les 30 points d’écart étaient atteints au moment d’entamer la dernière ligne droite, mais les sept Hannutois ne pouvaient pas éviter l’addition finale d’être encore plus corsée.

QT : 15-12, 17-29 (32-41), 11-34 (43-75), 8-13.

HANNUT : Bielen 1, Hubert 6, Bisschop 26, Declercq 4, Pivato 2, Lambert 9, Michaux 3.