A Tournai, Hamoir devra gagner pour ne pas gamberger: "Oui, on est aussi forts que la saison dernière"

Il est vrai que les Rats restaient sur une belle victoire en Coupe de Belgique face aux Stockalis avant de livrer une belle prestation contre Mons, en championnat. "Malheureusement, à Warnant, on est retombé un peu dans nos travers. Cette semaine à l’entraînement on s’est tous remis en question, c’était nécessaire" commente Lorenzo.

"Tournai ? On ne connaît pas"

Face à Tournai, les Hamoiriens n’auront donc pas le choix : la victoire ou rien . "Il faut ces trois points. C’est certain qu’avec un zéro sur six, ce n’est pas l’idéal mais nous avons affronté deux belles équipes. Tournai? On ne connaît pas. Le coach amontré quelques vidéos mais c’est une totale inconnue. Ce ne sera pas évident car on aura deux heures de trajet en car, explique le joueur de 30 ans qui se veut néanmoins optimiste. Le groupe vit très bien. Malgré les départs de plusieurs cadres, j’estime que nous sommes aussi forts que la saison dernière. La série est nettement plus relevée mais on peut avoir notre mot à dire pour figurer dans la colonne de gauche."

Pour ce faire, il faudra impérativement prendre la mesure de Tournai, une formation qui n’a pris qu’un petit point depuis le début de saison. "Je reste persuadé que nous pouvons faire mal à toutes les équipes de la série. Prenez la rencontre face à Mons. Tout le monde était concerné et on aurait même pu arracher le partage."

Certes mais le compteur de Hamoir reste toujours bloqué à zéro. "On va se reprendre, je vous le promets", annonce Lorenzo Cusumano, toujours aussi impliqué dans le noyau.

Arbitre : Clément Moulin.

HAMOIR : Rausin, Augugliaro, Tietcheu, Lahaque, Dianda, Masset, Damblon, Colson, Donlefack, Lecerf, Cusumano, Sablone, Biersard, Evrad, Hamid. Doneux est blessé.