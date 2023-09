VIDEO | Le Wanzois Vincenzo Palermo est en route vers les sommets du bodybuilding: "Ce sport est plus qu'une passion"

Si vous n’êtes pas un adepte du bodybuilding, il y a de fortes chances que vous n’ayez pas compris grand-chose à ce qui vient d’être dit. Mais pour faire simple, la WPF, c’est la World Physique Federation. Et si Vincenzo Palermo finit parmi les cinq premiers, il obtiendra son ticket pour l’IFBB (International Bodybuilding Federation), qui est déjà un cran au-dessus. "Et un jour, j’aimerais participer aux compétitions de l’Olympia, qui est une grosse fédération aux États-Unis."

Mais avant de participer à l’Olympia, il faut déjà finir dans les cinq premiers à Nivelles, le 11 novembre. S’il n’est pas sûr d’y parvenir, Vincenzo fait en tout cas tout ce qu’il faut pour y arriver. "J’ai entamé ma préparation il y a quelques jours." Et quelle préparation… "Mon préparateur physique me fait un plan d’alimentation et un plan d’entraînement. Je vais progressivement diminuer les calories pour être le plus sec possible pour le concours."

Une préparation très exigeante

Et même quand il ne s’entraîne pas pour une compétition, Vincenzo doit suivre un rythme de vie extrêmement strict. Parce que, entre ses 30 ou 45 minutes de cardio à six heures tous les matins, ses six repas hyper protéinés par jour et ses quatre ou cinq séances d’entraînement par semaine il ne laisse rien au hasard. Tout juste s’autorise-t-il un bon repas avec des amis une ou deux fois par mois. "C’est contraignant, je le reconnais. Mais ce sport, c’est bien plus qu’une passion pour moi."

Le posing, son point faible

Mais pour participer à une compétition de bodybuilding, il ne suffit pas d’être musclé. Il y a aussi le posing qui est très important. "Il faut choisir une musique et s’entraîner pour faire la meilleure chorégraphie possible devant le jury. Ça demande des heures d’entraînement. C’est d’ailleurs mon principal point faible." On lui souhaite en tout cas de faire un magnifique posing à Nivelles pour se qualifier pour l’IFBB et, un jour, qui sait, participer à l’Olympia.

Une échappatoire devenue un mode de vie

Vincenzo s’apprête donc à disputer les championnats d’Europe de la WPC. Un beau challenge. Et pourtant, ce n’était absolument pas dans cette optique que le Wanzois a débuté la musculation. «Quand j’étais en secondaire (NDLR : il était à l’Agri), j’étais assez mince. Je me faisais fort ‘taquiner’par les autres. D’une certaine manière, j’étais le bouc émissaire de la classe.» Et donc, pas pour prendre une revanche sur ses harceleurs, mais plutôt pour s’extirper de cette situation, il a commencé à fréquenter la salle de musculation du hall omnisports de Wanze. «J’ai beaucoup appris avec des anciens, qui avaient de l’expérience. Et j’ai rapidement commencé à voir des résultats.»

Ce goût pour la musculation s’est vite transformé en passion. Mais au final, qu’est-ce qui lui plaît tant que ça? «Ça peut paraître bizarre, mais j’aime souffrir. Pas souffrir pour souffrir, mais j’aime me dépasser.»

De nouvelles critiques

Et toutes ces moqueries auxquelles il a voulu échapper en se lançant dans la musculation, elles ont disparu? Oui… mais non. «Aujourd’hui, j’entends des personnes qui critiquent ceux qui font du bodybuilding. On passe souvent pour des mecs musclés qui n’ont rien dans la tête.» Mais comme on dit dans ces cas-là : les chiens aboient, la caravane passe.