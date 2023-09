Tom Content (Wanze) avant le déplacement à l'Etoile Jupille: "Absolument rien à perdre"

Après la désillusion de la semaine dernière, pas de répit pour la 2e rencontre des Wanzois puisque c’est encore un déplacement dans une salle très compliquée à gérer qu’il faudra tenter de débloquer son compteur. Maintenant, en plus d’une petite salle compliquée à gérer, les Sucriers vont aussi tomber sur une équipe bien en place. "Il faut être clair et logique. Nous allons chez une équipe taillée pour le Top 3, avec Tilff et Grâce-Hollogne selon moi. Et dans une salle qu’il est toujours difficile d’appréhender même quand on est supérieur à l’équipe locale. Ce ne sera clairement pas le cas ce vendredi car, sur papier, les Brasseurs nous sont supérieurs. On n’aura finalement rien à perdre et c’est tout aussi bien d’enchaîner par une telle rencontre et non pas par une que nous devrions impérativement gagner ", nous confie un Tom Content dont on sait la force d’analyse.