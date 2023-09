Sports moteurs - Pas un week-end de fête pour les frères Potty: "C'est la fatalité qui joue"

Alors qu’ils sont encore tous les deux mathématiquement en lice dans leurs championnats respectifs, le week-end dernier est à oublier pour les frères Potty. Pour Antoine, le cadet, le bilan du meeting de Hockenheim est plutôt lourd. Qualifié en 16e position de la course 1, le pilote de Hamoir et son équipier français Étienne Cheli ont toutefois réussi à remonter le peloton jusqu’en huitième position, avec une correcte sixième position en catégorie Silver. "Frustrés oui, nous le sommes, mais c’est plutôt la fatalité qui joue. La chaleur joue aussi beaucoup sur les performances, donc en qualification, on ne parvient pas à faire de temps en tête. Et en course, on ne sait pas dépasser, faute de puissance." Hélas, une fois le Français Étienne Chéli derrière le volant, un objet est venu taper dans le radiateur, ce qui détruira le moteur. C’est un drapeau rouge qui sauvera le duo en écourtant la course.