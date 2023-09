Jogging - Le Condrusien s’arrête à Marchin, le Hesbignon fait étape à Hannut

À commencer par le Condrusien qui posera ses quartiers à Marchin samedi en fin d’après-midi. Au programme: une course pour enfants dès 16h. "On propose une boucle de 400 mètres à faire une, deux ou trois fois en fonction de l’âge", précise Mathieu Lemos Cruz.

Place ensuite aux choses sérieuses avec le départ du 12km à 16h30 et celui du 5.15km un quart d’heure plus tard. "La petite course propose un profil très rapide avec un faible dénivelé, précise l’organisateur. La grande, elle, démarre dans les bois pour ensuite alterner entre chemins, sentiers et petits passages sur la route. Le dénivelé y est logiquement plus important. "

Dans le viseur des organisateurs pour cette troisième édition ? Aux environs de 200 participants. "Si tel est le cas, l’événement serait une réussite. Le jogging est suivi d’un repas et d’une soirée blind-test, l’ambiance est assurée, annonce Mathieu Lemos Cruz. Les bénéfices seront utilisés pour organiser des activités culturelles à destination des élèves de l’école spécialisée du Château vert. C’est donc plus que pour la bonne cause. "

De bonne cause il n’en est pas forcément question à Hannut dimanche, mais cela ne doit pas vous freiner à l’idée de vous rendre en Hesbaye pour l’un des classiques du Challenge hesbignon. "On en est à la quinzième ou seizième édition, se rappelle Gert Theunis. Nous avons la volonté de conserver les mêmes parcours depuis le début en profitant des sentiers nature. De plus en plus de chemins sont bétonnés et peu ombragés. Ici, on va longer un ruisseau et on retrouvera près de 3km de chemins sur le grand parcours qui est assez rapide."

Et de vitesse, il devrait en être question au vu des premiers noms annoncés parmi les 350 joggeurs attendus ce dimanche matin. En pratique, les enfants s’élanceront pour un tracé d’un kilomètre à 9h45 "en étant encadrés par des moniteurs ou leurs parents", avant les participants du 10km à 10h15 et ceux du 5km à 10h20. "Ces derniers partiront derrière l’Intermarché, à 600m de la puste, ce qui nous évite de traverser la Grand-route", précise Gert Theunis. Quant à l’arrivée, elle se fait bien entendu sur la piste d’athlétisme après un tour d’anneau.

Entre Marchin et son dénivelé et Hannut et sa vitesse, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix !