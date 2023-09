Football - P4B: Momalle B achève Oleye B avant même la mi-temps

En seconde période, il n’y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Le score est resté intact, mais l’entraîneur visiteur n’en est tout de même pas ravi. "On doit largement s’imposer et on n’y arrive pas, souffle Greg Sciulara. Surtout en deuxième mi-temps où on n’a clairement pas fait le boulot. C’est totalement un manque d’envie que je déplore."

Pour Oleye B, c’est une petite victoire… malgré la défaite. "Je pense qu’on a réalisé notre meilleure mi-temps de la saison, sourit Jordan Graindorge. Retenons le positif et travaillons dès mardi sur nos points faibles. "

Buts : Nifa (0-1, 12e), Lobué (0-2, 15e), Leeka Nyonyoku (0-3, 35e), Piette (0-4, 45e).