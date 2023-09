Football féminin - Jehay brille dans le derby amaytois: "Les filles ont reproduit parfaitement ce qu'on avait travaillé à l'entraînement"

D’ailleurs, le suspens ne fut pas long. Après dix minutes, les locales menaient déjà 2-0 et l’équipe dirigée par Philippe Gilon baissait déjà les bras. "Nous avions trop de blessées dans notre groupe, regrette le T1. Nous avons entamé le match sans l’axe central de l’équipe, mais ça n’a pas été. Il n’y a pas eu de sentiment de révolte, les filles ont trop vite baissé les bras. Pour faire très simple, c’est un match à oublier au plus vite (rires)."

Évidemment, Thierry Nardese prenait bien plus de plaisir à se remémorer cette rencontre. Pour le coach, tout s’est déjà joué le jeudi à l’entraînement. "Nous avions beaucoup travaillé physiquement, avec des séances de constructions en une-deux. Et comme l’a souligné un membre du comité présent au match, les filles ont reproduit cela à merveille. "

Au point d’en planter six lors des deux mi-temps. De quoi facilement dire qu’il n’y a pas eu photo du début à la fin de la rencontre, et ainsi se mettre directement dans le bain, avec une difficile partie prévue face à Seraing Athlétique. "Tous les matchs sont à jouer mais c’est sûr que Seraing, ça sera une autre histoire ", confirme l’entraîneur jehaytois.

De son côté, Philippe Gilon attend plusieurs retours et travaille dur en attendant. "Ce mardi, nous n’avons finalement fait que courir", conclut-il.

Arbitre: Robert Chilot.

Les buts : Degotte (4x), Neven (4x), Marique (2x), Buret (2X) pour Jehay, Toussaint et Cox pour Amay.

JEHAY: Demortier, Neven, Kepenne, Burlet, Sougnez, Degotte, Delnatte, Bloemen, Marique, Dziki, Delcroix, Nardese, Holstein, Raffa.

AMAY: Vliers, Lamborelle, El Qadi, Fréquin, Arifi, Cox, Toussaint, Delfosse, Lemaire, Bernard, Thibeau, Gilon.

La joueuse de la semaine : Eva Degotte a ravagé le milieu d’Amay

Le poste de milieu défensif est sans doute l’un des plus ingrats, mais l’un des plus importants au football. Souvent là pour colmater les brèches devant la défense, le médian défensif est plus habitué à jouer devant la première garde que devant les cages adverses. Pourtant, Eva Degotte fait très rapidement taire les a priori sur ce rôle. La milieu de terrain de Jehay s’est baladée face à Amay, au point de planter quatre buts. Une performance tout à fait exceptionnelle que l’ancienne joueuse du Standard, qui a décidé il y a deux saisons de stopper le football élite pour pouvoir se consacrer à ses études, préfère mettre en second plan. «Certes, c’est toujours plaisant de marquer quatre goals, en plus dans un derby, mais la seule chose qui compte vraiment pour moi est le résultat de l’équipe.»

En deuxième provinciale, Eva Degotte se sent très bien à Jehay. Elle sait qu’elle peut être l’une des locomotives de son équipe, qui vit très bien. «Je me sens très bien au sein de ce groupe, nous avons un bel état d’esprit. Évidemment, le niveau élite me manque un petit peu. Mais il était temps que je tourne une page.»

Avec cette brillante victoire, Jehay montre tout le potentiel de l’équipe. Mais justement, jusqu’où peut aller ce groupe? «Je pense qu’on peut viser le Top 5, voire le Top 3. Cependant, il faut rester réaliste car nous avons un championnat avec des équipes redoutables comme Waremme, Grâce-Hollogne ou encore Seraing Athlétique.»

Mais au vu de la rencontre de ce week-end, un Jehay en grande forme peut battre n’importe qui. Mais pour cela, il faut aussi avoir dans ses rangs une Eva Degotte des grands jours.

Cartons de Hannut et de Verlaine, déception pour Huy

Comme chaque week-end, voici un tour d’horizon de nos autres équipes de l’arrondissement.

Provinciale 1

Herve 3 – Braives 1

Malgré la défaite, Cécile Ibanez retient pas mal de choses positives de cette rencontre. «Nous sommes parvenues à inscrire un but en première période, c’est la preuve qu’il faut y croire, apprécie la mentor des Sang et Or. Nous avons encore quelques absentes, il faut attendre d’être au complet pour pouvoir vraiment évaluer nos forces.»

Provinciale 2A

Herstal 5 – RU Hutoise 3

C’est peut-être la petite déception du week-end. Alors qu’on s’attendait à voir les Hutoises grignoter au minimum leur première unité, ce ne fut finalement pas le cas. «Nous avons commis quelques erreurs individuelles qui coûtent cher face à une équipe qui disposait de joueuses très rapides», regrette Olivier Lismonde.

Hannut 7 – Oreye 0

Une semaine après la défaite face à Verlaine, Hannut, entraîné par Cédric Romain, a retrouvé toute sa confiance face à Oreye, qui n’est jamais parvenu à se montrer dangereux.

Aywaille B 1 – Verlaine 11

Nouvelle victoire et 6 sur 6 pour Verlaine, qui a terrassé Aywaille B. De quoi mettre évidemment Julien Konieczny, le T1 verlainois, de très bonne humeur. «La section féminine d’Aywaille a pas mal changé. On s’attendait à une rencontre compliquée mais finalement, on a fait le travail.»