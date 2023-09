Football - Arnaud Dony veut se relancer à Dender: "Il fallait que je grandisse encore et que je termine mon apprentissage"

Premier entraînement dès ce jeudi matin pour l’exjoueur de l’Union prêté à son nouveau club sans option d’achat. "Et ça c’est vraiment bien passé, assure-t-il. J’ai vu des gars très affûtés et qui avaient une grosse envie. Je ne connais personne, mais vraiment personne. Cela dit, ce n’est pas grave. Je vais vite me faire à mon nouvel environnement. Et le niveau est franchement très élevé. J’ai déjà vu mes nouvelles couleurs en action contre Zulte et le Lierse et je suis franchement sous le charme. C’est un bon groupe où il y a beaucoup de qualités. C’est aussi impressionnant d’avoir Timmy Simons comme coach. Je savais que c’était un ex-grand joueur mais j’ai été voir depuis lors, et je me suis rendu compte que c’était mieux encore que ce que je pensais. "

Une certitude: Arnaud reviendra à l’Union en fin de saison. Et il en est content. "Je vais tout donner à Dender où je n’ai reçu aucune garantie mais où la concurrence sera moindre que celle que j’avais jusqu’ici avec notamment un Lapoussin devant moi, narre l’Amaytois formé à Wanze/Bas-Oha. Mais, oui, j’espère revenir chez les Unionistes avec un autre statut. Je veux prendre du temps de jeu, le plus possible, et surtout prendre du plaisir. Je n’ai pas du tout perdu mon temps là-bas même si j’ai peu joué. J’ai appris beaucoup de choses, mais, à mon âge, il fallait que je grandisse encore et que je termine mon apprentissage. Je veux grandir comme mon club en fait…"

L’objectif de Dender cette saison sera en effet de jouer le haut du tableau. "Oui, on a l’effectif pour, je pense, assure Arnaud Dony. Je vais essayer de me frayer un chemin dans cette équipe et essayer de l’amener le plus haut possible. " C’est tout le mal qu’on souhaite au petit défenseur latéral qui a encore une carrière devant lui…