Cyclo-cross - Juline Delcommune n'a qu'une seule envie en ce début de saison: "Je veux me battre pour Jules"

Et elle l’a fait, sur deux épreuves, lors du premier week-end de compétition dans les labourés de la saison.

Avec une reprise difficile, samedi, à Steenhuffel, avant d’être beaucoup mieux dans le coup, le lendemain, à Kessel. "L’approche de cette reprise n’a pas été évidente, avec la semaine que nous avons passée, raconte la cycliste d’Engis. Cela a été vraiment très stressant. Avec beaucoup d’émotion. Le samedi, cela a en effet été compliqué. La tête était là, car mon but est de rouler pour Jules, mais les jambes, elles, n’y étaient pas. Le lendemain, cela tournait par contre bien mieux."

Avec le même mental de guerrière et avec un physique cette fois au rendez-vous. "J’étais contente de ma dixième place, sur près de trente partantes, poursuit Juline Delcommune. D’autant plus qu’il n’y avait pas beaucoup d’écart entre nous."

De quoi la mettre en confiance pour la suite de la saison. Quelles sont ses ambitions pour celle-ci, d’ailleurs ? "J’ai très envie de remporter à nouveau le titre de championne de Wallonie, répond-elle. Il y a aussi le championnat de Belgique, qui me motive beaucoup, comme cela s’était bien déroulé pour moi là-bas avec un Top 5 chez les espoirs, pour ma première année dans cette catégorie, et un Top 20 avec les élites. J’essaierai de faire mieux. Cette saison, je vais enchaîner les épreuves en Flandre. Mais je vais aussi garder des épreuves pour le plaisir, comme le Challenge Henri Bensberg."

Avec un souhait, plus cher que tous: voir son frère venir l’encourager sur les cyclo-cross. Il a pu quitter l’hôpital et rentrer chez lui cette semaine. "Sans lui mettre de pression bien évidemment, termine Juline. Mais ce serait super. Il me manque ! Nous étions tout le temps ensemble sur les cyclo-cross. Il me donnait beaucoup de conseils, sur le parcours, les trajectoires."