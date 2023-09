Cyclisme: le Hutois Sébastien Prestianni veut poursuivre sur sa lancée

Sacha Prestianni reste à l’avant et se retrouve ensuite dans la bonne échappée d’une quinzaine de coureurs. "Nous étions face à une solide équipe Lotto-Dstny espoirs, qui était en supériorité numérique", ajoute encore le coureur de Circus-ReuZ-Technord (l’équipe satellite de l’armada World Tour Intermarché-Circus-Wanty). "Un de leurs coureurs, Ramses Debruyne, en a profité et est parti en solitaire vers la victoire. Moi, j’ai roulé, j’ai mis le tempo en vue de la dernière montée du Petit-Try mais il s’est avéré que j’étais le plus fort de mes deux coéquipiers dans cette échappée et j’ai terminé sixième. Sans mes efforts, je pense donc que j’aurais pu obtenir un meilleur résultat."

Il veut poursuivre sur sa lancée

En confiance, en forme et satisfait de sa progression cette saison, Sacha Prestianni veut poursuivre sur sa belle lancée ces prochaines semaines. "Je serai sur un autre interclubs ce week-end, celui d’Angreau-Honelles", termine-t-il. "Je ferai également celui de La Magne. Il est également prévu que je dispute deux kermesses avec les pros. Et que je sois aligné sur le Grand Prix Pino Cerami. Je serai content d’effectuer à nouveau une course avec le barème d’épreuve UCI."

La course hennuyère revient au calendrier le 30 septembre après trois années d’absence. Plus avec le statut de course de catégorie 1, mais avec celui d’épreuve UCI de classe 2. "Sacha a bien progressé cette année", souffle l’ancien pro Kevin Van Melsen, le responsable de son équipe.