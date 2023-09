Changement de nom, pose d'un teraflex et ambitions revues à la hausse: un vent nouveau souffle sur le TT Burdinne

Ce changement intervient dans le cadre du développement du club, qui espère devenir un cercle "qui compte dans la province dans un horizon de cinq ans", précise le président. Pour y parvenir, les dirigeants burdinnois n’ont pas chômé. Ceux-ci ont établi un plan en cinq axes qui concernent les résultats sportifs, l’école des jeunes, la salle, la visibilité et les événements.

De nouveaux membres

"Depuis quelques semaines, tous les membres du comité ont bossé comme des fous. Et cela semble porter ses fruits puisque nous avons récemment accueilli sept nouveaux membres, ce qui est énorme pour un petit club comme le nôtre" se réjouit Michael Mercier. Il faut dire que la saison dernière, le club comptait quatorze joueurs pour deux équipes. Cette fois, la donne a changé puisqu’une troisième formation va voir le jour dans quelques jours. L’équipe fanion est d’ailleurs montée cette saison en P2. "Là aussi, on se veut ambitieux. A terme, on aimerait atteindre la P1, voire la Wallonie-Bruxelles, dans cinq ans."

Des ambitions élevées qui démontrent la nouvelle dynamique présente au TT Burdinne. Le revêtement a également subi un lifting complet avec la pose d’un teraflex. Quelque chose d’unique dans notre arrondissement. "Nous avions le sol le plus laid de la province de Liège, c’était la première chose qu’il fallait modifier, glisse l’homme fort du TT Burdinne. Des joueurs étaient d’ailleurs partis à cause de ça." Ce teraflex aura coûté aux alentours de 3 500 euros. "Il a été utilisé lors d’un championnat d’Europe il n’y a pas très longtemps, c’est le must", rigole Michael Mercier.

Bientôt une école de jeunes

Pour attirer un maximum de futurs pongistes, le comité va se doter d’un responsable des jeunes. "Celui-ci devra aller dénicher des sportifs dans les deux écoles de la commune, commente le président. On veut organiser des tournois non classé et proposer des activités aux écoles le mercredi après-midi ou le samedi matin. Le TT Burdinne doit devenir une école de jeunes."

À noter que le club va prochainement créer un site internet et renforcer sa présence sur les réseaux sociaux. Ce vendredi soir, un tournoi intime qui rassemblait tous les anciens joueurs de club était organisé. Histoire de démarrer cette nouvelle cuvée 2023-2024 de bien belle manière pour le TT Burdinne qui soufflera ses 25 bougies la saison prochaine.