ABC Waremme B 122-BC Hannut C 22

On le sait: l’an dernier, la 3e équipe de Waremme a dû quitter la P3. Un vrai coup d’arrêt dans le plan jeunes du club qui voulait permettre à ses espoirs de rapidement progresser. Mais, finalement, cela se fera donc au travers de la tentative de montée et sous la houlette de Joran Corvers. Et pour joindre le geste à la parole, Ceulers et tous ses coéquipiers, dans une démonstration collective impressionnante, ont affolé le compteur: M. Chabot se chargeant de claquer le 100e point.

QT : 38-4, 30-8 (68-12), 32-8 (100-20), 22-2.

WAREMME : Mellegol 10, ChabotH 8, Geradon 12, Pétry 16, Ceulers 21, Heine 9, Poesmans-Mores 14, Van de Putte 10, Bonnèchere 4, Genot 6, Chabot M 12.

HANNUT : In’t Groen, Gillis, Lefevre, Stemgee, Golenvaux, Vanherck, Jabas, Dyl, Delvaux, Michotte, Materne.

Haut-Pré Ougrée 72-ARB Wanze C 54

Bien en place pendant toute la première période, à l’image des trois bombes de Vandewalle, les troupes de Matthias Scholze allaient plonger dès la reprise avec un terrible 41-21 encaissé. "Je dirais que nous nous sommes vus trop beaux et trop grands trop tôt dans cette saison. Surtout face à un adversaire qui connaît ses gammes depuis 3 ans", expliquait le coach.

QT : 15-18, 16-15 (31-33), 18-7 (49-40), 23-14.

WANZE : Filbiche 5, Gustin 12, Vandewalle 9, Tutelaire 9, Gilmart 0, Laruelle 3, Jadoul 2, Lecomte 0, David 12, Diet 2.

Série B

BC Torès Liège B 48-Giants Braives 88

6-28 ! Quel départ des Braivois simplement intraitables des deux côtés du terrain. Avec un Joassin en détonateur et Pauly en relais immédiat, les Giants assommaient ce match d’ouverture. Et si les locaux se réveillaient dans les 2e et 3e quarts, les Braivois remportaient tout de même tous les quarts avec un Pauly veillant au grain tout au long de la rencontre. Même sans le moindre panier à trois points, les Giants frappaient donc très fort pour lancer leur saison.

QT : 6-28, 16-17 (22-45), 16-23 (38-68), 10-20.

BRAIVES : Joassin 16, Thirion 4, Lambert 11, Canion 6, Brauers 13, Claes 4, Pauly 23, Hubert 4, Lambotte 6.

Série E

Cristal Seraing 84-BC Hannut D 34

Même si l’entame de match n’était pas catastrophique pour les Hannutois, au fil des minutes, les minutes se faisaient de plus en plus rares. Dès lors, c’est une longue traversée du désert à laquelle participait le groupe de Didier Delfosse qui n’avait plus droit de citer en 2e période tant la réussite locale était importante.

QT : 15-7, 19-11 (34-18), 24-10 (58-28), 26-6.

HANNUT : Bandewijn 4, Debled 2, Hentschel 7, Zekhinini 11, Penneman 3, Plomteux 7, Delfosse 0.

Série F

Union Bellaire C 79-Rebond Neuville 50

En manque de réussite pendant les 30 premières minutes (27 points seulement), le Rebond n’avait pas les armes pour contrer des locaux enchaînant les paniers. La salle liégeoise avait encore une fois fait son œuvre.

QT : 15-9, 16-12 (31-21), 25-6 (56-27), 23-23.

NEUVILLE : Flament 8, Criminisi 5, Devolder 3, Godyn 14, Vanstraelen 4, Bauduin 6, Clerinx 5, Claes 4.