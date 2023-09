Basket-ball (P1) ): Hannut rappelle Pivato juste avant de défier l’Union Liège

Quand on parle de "manger son pain noir", on en a l’illustration parfaite du BC Hannut pour ce vendredi. Toujours pas de Materne qui est en vacances alors que Dibenedetto vient de partir. Au niveau blessure, pas de Goffin non plus. "Le kiné a su débloquer sa cheville ce qui pourrait permettre d’éviter l’opération mais on parle tout de même d’une absence de 6 semaines encore", explique le président Lambert qui fait tout son possible pour densifier son effectif. "On a recontacté Pivato qui viendra faire un petit intérim en attendant de récupérer quelques joueurs. En octobre, nous devrions aussi voir revenir Matin de Liamchine. Octobre devrait nous permettre d’avoir enfin un effectif complet. D’ici là, on va tenter de limiter la casse et, surtout de ne pas enregistrer de nouvelles blessures. "