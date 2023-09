Kurt Belotte, le résultat d’un travail acharné à Amay B: "Avant, j'étais trop impulsif"

En effet, son T1 avait été prévenu.

"On m’avait dit lorsque j’avais repris l’équipe que je rencontrerai des difficultés avec Kurt, narre Steve Salentiny. Quelques semaines plus tard, je me rends bien compte que cela n’a rien avoir avec ce que l’on m’avait annoncé." Une vraie libération pour l’Amaytois. "C’est un super coach, reconnaît l’ancien fumalois. Je viens de passer deux saisons complètement catastrophiques, mais je vois bien qu’aujourd’hui cela se passera différemment."

Et pour cause, même si le début de championnat n’a pas été en leur faveur, les Amaytois veulent avoir un mot à dire. "Durant la préparation et les matchs que l’on a disputés, il est clair que ce n’était pas des plus glorieux, résume le défenseur. Mais cette victoire contre Oleye B nous lance enfin. En plus d’avoir le moral remonté à bloc, je pressens une belle saison. Le sérieux de toute l’équipe est remarquable et mérite d’être souligné. Mais comment ne pas se sentir à son aise quand tout est réalisé de façon à ce qu’on puisse s’épanouir? Nous n’avons aucune pression et voulons simplement s’amuser entre amis. Chaque membre du noyau est concerné et donnera son maximum pour parvenir à ses fins. Quand on regarde ne serait-ce que nos remplaçants qui n’obtiennent que peu de temps de jeu, mais qui par contre, donnent tout sur le terrain, c’est tout simplement merveilleux. J’espère qu’ils seront récompensés plus tard. Avec nos forces, je pense que la colonne de gauche est envisageable, à nous de le prouver."