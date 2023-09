À Huccorgne, il est temps de réagir après un 0/12 en P3A : "Je n’arrive pas à l’expliquer"

Zéro sur douze. Personne n’avait vu venir un tel bilan pour le retour de Huccorgne en P3. Et le fond à sans doute été atteint ce samedi soir à Stockay B, où une lourde défaite a touché de plein cœur l’équipe entraînée par Éric Heine. En pleine crise, le club doit réagir. Mais pour le capitaine Sébastien Larock, il est finalement très compliqué de trouver le problème de ce groupe pourtant bourré de qualités. D’ailleurs, quand on lui demande quel est le problème, une réponse honnête fuse d’emblée. " Je vous avoue que je ne saurais même pas vous répondre. Depuis samedi, j’essaye de me refaire la rencontre dans la tête et je n’arrive pas à expliquer notre prestation. "