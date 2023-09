Alors qu’il ressentait une vive douleur au genou depuis un moment, l’attaquant est allé passer une IRM, qui n’a rien annoncé de bon. "J’ai une rupture du ligament croisé antérieur, et une déchirure partielle du ménisque" soupire, abasourdi, le feu follet. Sa saison est d’ores et déjà terminée, avec l’espoir de reprendre en juillet. Dans tous les cas, on lui souhaite un prompt rétablissement.