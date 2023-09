Football (P2A): Verlaine B sera une des bonnes surprises

Quatre matchs et journées plus tard, force est de constater que la greffe a bien pris. Trois succès ont jalonné le début de saison des Verlainois qui ont juste chuté, dimanche dernier, chez l’ogre ansois, un des favoris de la série, avec les honneurs qui plus est (4-2). "J’ai accepté ce projet car, comme vous le savez, Verlaine est et restera toujours mon club de cœur, avance le fils de l’ex-président Wera. Puis, j’avais envie, après un passage par les jeunes de Liège, de mettre mon expérience au service d’une équipe de seniors. Et je pense que le projet de Verlaine était l’idéal. C’est un chouette club avec de chouettes ambitions et, inutile de le dire, de chouettes installations. Pour moi, c’était l’idéal…"

Avec un groupe composé de façon intelligente: pas mal de jeunes qui arrivent ou qui sont restés entourés de quelques vieux loups comme Mike Grosdent qui apportent leur vécu et encadrent les moins expérimentés. "Je crois fort en ce groupe, assure Quentin Wera . Je pense qu’on peut battre tout le monde dans cette belle série mais je pense aussi qu’on devra être vigilant et qu’on devra peut-être faire attention à ne pas être battu par tout le monde. La préparation a été bonne et va nous permettre de bien commencer la saison. Je pense qu’on serait au rendez-vous. " Des propos jusqu’ici prophétiques pour Verlaine B qui campe, pour le moment, dans le haut du tableau… Et en mai, sera-ce encore le cas ?