Warnant privé de Biscotti

Après sa belle victoire contre Hamoir, Warnant se déplacera à Binche dimanche. Ce sera sans Pierre Biscotti. "Il souffre d’une entorse", précise Stéphane Jaspart.

Stockay sans Dachelet ?

Kitoko, Boulenger, Kotcharov, Boseko et Saïdi ne sont pas sélectionnables pour recevoir Jette. Rayane a repris mais c’est encore trop tôt pour lui. Dachelet est incertain. Mardi, Stockay s’est imposé en amical 6-0 face à Herstal. Bakija (2), Sternon, Niankou, Labrahimi et Y. Boumediane se sont partagés les buts.

Verlaine: deux blessés

Alors que Verlaine n’a toujours pas connu la défaite en championnat cette saison, les Taureaux seront privés de Valton Ramadani et Loïc Reciputi face à Rebecq samedi soir. "Ils sont tous les deux blessés" note l’entraineur.

Hamoir sans Doneux

Doneux ne reprend que la semaine prochaine. Sinon, le reste du noyau est disponible pour aller à Tournai. "On a bien bossé à l’entraînement sinon" se félicite Raphaël Miceli.

D3 ACFF B

Waremme: au repos

Pas de rencontre ce week-end pour les Wawas, qui devaient affronter Habay-la-Neuve toujours engagé en Coupe de Belgique. Le match a donc été reporté à mercredi. "En attendant, nous avons affronté Flémalle, ce mardi, avec une belle victoire (1-2) à la clé. J’ai pu faire tourner l’équipe, explique Thierry Raskin. On s’entrainera encore ce jeudi et le week-end afin d’être prêt pour mercredi."

Wanze/Bas-Oha décimé

Pour le choc face à Richelle, Bisconti (côtes), Bertrand (ongle), Beaujean (cuisse) et Carraro (cheville) sont incertains. Gilson est de retour. Mottet est evidemment toujours indisponible.

Union Hutoise: un absent

Pour recevoir Elsaute, Pascal Bairamjan ne pourra pas compter sur Manu Bakala, blessé.

Provinciale 1

Geer: des incertains

Georges (quadriceps) est blessé. Coulon est en vacances. Vrijdags et Brassinne restent indisponibles, comme ces dernières semaines. Dubuisson et Vervoort sont, eux, douteux pour affronter Hannut. Le jeune Benjamin Maurice a arrêté.

Hannut: beaucoup d’absents

Si Crotteux est de retour de suspension, Loyaerts et Guens sont suspendus pour la réception de Geer, ce samedi soir. "Fraccari et Leloux souffrent toujours d’une déchirure et ne seront pas présents", explique le coach hannutois.

Fize fête un retour

Wojctechowski (déchirure) et Defoy (vacances) restent indisponibles. Van Roosbeck revient de suspension. Mardi, en amical, Fize s’est imposé à La Clavinoise (P3A) 1-3. Sprimont, Pichetti et Jadin se sont partagés les buts.