Basket-ball (P2B): Haneffe domine le premier derby à Comblain

Mais rien n’allait perturber réellement les Haneffoises qui trouvaient toujours des solutions avec une Chuffart dont l’expérience fait du bien et la précision de Dernier. "On a fait un match sérieux et propre, sans éclat mais en contrôlant les choses", explique une coach dont la défense a eu le dessus pendant toute la rencontre. "Je faisais seulement un intérim puisque la coach jouait avec la R2 du club mais les filles ont été posées et appliquées. Je regrette un peu l’ambiance autour de cette rencontre mais on va passer à autre chose et continuer à travailler pour confirmer cette première victoire. "

Une atmosphère que confirmait le mentor local. "Je n’ai pas pu m’appuyer sur un groupe à l’écoute et, finalement, on n’a pas su mettre des choses en place. J’étais déçu après la rencontre car les filles ont manqué de motivation alors que cela doit être une de nos forces. Au lieu de s’unir et de chercher de la motivation pour inverser la tendance, nous sommes tombés dans la contestation. Et si je trouve que les arbitres sont allés trop vite pour siffler des techniques (NDLR: Philippin et Tortolani), nous n’avions pas la bonne attitude pour performer en P2. On espère évidemment mieux la semaine prochaine. Maintenant, nous devrons aussi êtres patients pour trouver de nouvelles bases et de nouveaux repères. "

QT : 11-21, 11-13 (22-34), 11-15 (33-49), 7-11.

COMBLAIN : Dethier 0, Bolanos Rodriguez Man 2, Cavallaro 8, Pirard 2, Mailleux 4, Philippin 10, Tortolani 4, Vandeghen 2, Pirard 6, Vanbever 0, Heine 0, Bolanos Rodriguez Mai 2.

HANEFFE : Boufflette 5, Dernier 13, Berghmans 5, de Craecker 4, Henrotte 5, Chuffart 10, Lemoine 8, Neufcour 2, Abelshausen 8.