Basket-ball (analyse): la grosse démonstration des Hannutoises

Pour le lancement de la saison, nos deux équipes de R2 étaient dans des logiques différentes. Sortant d’une grosse victoire en AWBB, les Haneffoises de Fred Carton ont été battues à Libramont. "Mes craintes se sont confirmées et nous n’avons pas su reproduire notre niveau de jeu. Trop de joueuses étaient en deçà, sauf une Bievelez qui aurait dû recevoir plus de crédit. On arrive à passer devant sur quelques paniers mais on s’effondre par la suite" , pestait le coach.