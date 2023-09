Wanze a manqué d’un "Polo" pour son retour en P1

Mais c’est surtout au niveau du mental que tout s’est joué samedi. Et là, contrairement à ce que le groupe a vécu depuis la reprise, on a clairement vu l’absence de Nicolas Paulus. "Dans la fin de match où plus personne ne jouait en équipe mais que personne n’arrivait non plus à aller au charbon,"Polo"aurait changé la donne. Il aurait pris la balle et foncé dans le tas en allant provoquer des fautes ou rentrer des paniers qui auraient relancé le groupe. On sait qu’on ne le récupérera pas avant de longues semaines et c’est à notre équipe à changer de dynamique et de compenser cette perte en équipe."