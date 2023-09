"Une catastrophe pour moi": Maxime Gaudoux est passé par toutes les émotions lors de Waremme - Nivelles

Samedi, l’ABC Waremme a donc parfaitement débuté sa saison avec une victoire qui donnera encore plus confiance à ce groupe en pleine progression. Depuis son banc, Maxime Gaudoux a vécu un match compliqué. "Cela a été une catastrophe pour moi , avouait même le coach. Les gars ont été admirables de concentration et d’engagement. On a réussi à être solides défensivement et à limiter un adversaire ne trouvant pas la solution. Maintenant, voir mon équipe rater autant de choses faciles et de shoots ouverts, c’est vraiment compliqué. On peut tenter de mettre les joueurs dans les meilleures positions et faire travailler collectivement l’équipe pour créer des possibilités de marquer mais… si on n’arrive pas à marquer, on ne peut rien contre cela."