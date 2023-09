Plus de peur que de mal pour Tom Lenoir (Oreye, P3A) : "J’avais la tête qui tournait"

Crisnée a maîtrisé son sujet. "Ils en voulaient plus que nous et n'avaient rien à perdre. Sans oublier Leseur qui marque toujours aussi facilement. On le savait. Le meilleur a gagné. Nous n'avons pas su relever la tête après notre défaite de la semaine dernière. Pourtant, à l'entrainement, tout se passe bien. Avec 30 joueurs, nous sommes nombreux, mais il n'y a pourtant pas de tension", explique Tom Lenoir.