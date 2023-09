Mickaël Leseur a déjà inscrit 7 buts avec Crisnée en P3A : "Il ne faut pas s’emballer"

La raison du beau départ des Crisnéens, c'est peut-être la stabilité. "La saison dernière, nous avions changé quasiment tout le noyau, si bien qu'il nous avait fallu plusieurs mois afin de trouver nos automatismes. Cette année, tout le monde est resté, et quelques joueurs sont venus renforcer nos points faibles. La cohésion est donc excellente" poursuit le buteur. La preuve, même les joueurs non sélectionnés étaient présents pour encourager leurs équipiers.

25 joueurs au dernier entraînement

Le coach, Philippe Florkin, confirme les dires de son buteur. "C'est vraiment une bande de copains. Au dernier entraînement, nous étions même 25. Le club a fait des efforts au niveau transferts et infrastructures et ils sentent que quelque chose se passe. Quant à Leseur, l'an dernier, il était trop souvent seul devant. À présent, il est bien plus soutenu, notamment par Lucchese, ce qui lui permet de devoir moins courir. Sans oublier les deux jeunes, Tshoz et Grandjean, qui font très mal avec leur vitesse quand je les fais monter à l'heure de jeu."

"On fera les comptes à la mi-saison"

Kemexhe poursuit ainsi sur la voie de l'invincibilité avec un quatrième succès de rang en autant de rencontre. De quoi revoir les ambitions à la hausse? "Absolument pas, tempère Mickaël Leseur. Il ne faut pas s'emballer, même si nous avons vaincu trois candidats au top 5. On fera les comptes à la mi-saison. Il sera alors encore temps de réviser nos objectifs."

En attendant, Crisnée continue d’épater la galerie en P3A.